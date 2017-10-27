خاطب محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود، كلا من الإدارة العامة للمرور وبلدية الكويت، في شأن شكاوى المواطنين بمنطقة صباح الناصر حول انتشار المحال والبقالات والتي تقطنها العمالة المخالفة وغير المخالفة، وكذلك شكاواهم حول الوقوف في الممنوع بمنطقة الرقعي أمام أحد المستشفيات.

وطالب الشيخ الحمود في كتاب وجهه إلى الجهات المعنية بضرورة التجاوب مع هذه الشكاوى وعدم التساهل مع أي مخالفة كانت، لاسيما التنسيق بين المحافظة والقطاعات المعنية، لايجاد الحلول المناسبة لمشاكل المواطنين، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تفعيل المحاسبة وعدم السماح لأي تراخ أو تقصير واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر.