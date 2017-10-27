فازت جمعية المياه الكويتية بالمركز الثاني في جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي التي ترعاها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو)، وذلك عن فرع مشاريع المنظمات الأهلية.

جاء ذلك خلال حفل تسليم جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية أمس الأول، وذلك على هامش المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء البيئة المنعقد بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو).

وتسلم الجائزة الأمين العام لجمعية المياه الكويتية طارق العبيد من وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن الفضلي وذلك بحضور شقيقة العاهل المغربي الأميرة حسناء ومدير عام (ايسيسكو) عبدالعزيز التويجري.

وقال طارق العبيد في تصريح لـ «كونا» عقب تسلم الجائزة «ان فوز جمعية المياه الكويتية يعكس مدى الكفاءة والفعالية اللتين يتسم بهما عملها»، موضحا أن الجمعية نافست العديد من الدول العربية والإسلامية بمشروع حول «عمل إحصائية فترية للمرافق التربوية لقياس الاستهلاك المائي ووضع الحلول».

وأوضح أنه يهدي هذه الجائزة إلى المقام السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مؤكدا عزمه على مواصلة البحث والابتكار من أجل إيجاد حلول ناجعة لمشاكل البيئة والتغيرات المناخية على ضوء توجيهات صاحب السمو الذي يولي البيئة أهمية كبيرة.