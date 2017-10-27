تكفلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم، بإجراء عمليتي قلب مفتوح لطفلين من النازحين السوريين إلى لبنان، كما تابعت تنفيذ مشاريعها الإنسانية في تقديم المساعدات للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.

وقال مدير مستشفى (راشيا الحكومي) الدكتور ياسر عمار، إن العملية تكللت بالنجاح وغادرت الطفلة سيدرة ابوسويد (خمس سنوات) المستشفى فيما لا يزال الطفل حسين زياد (11 شهرا) في العناية الفائقة تمهيدا للمغادرة غدا.

وأضاف عمار "الطفلان يعانيان من تشوه خلقي في القلب وخضع كل منهما لعملية قلب مفتوح وهي ذات كلفة مالية عالية اعلن الهلال الاحمر الكويتي مشكورا التكفل باعبائها".

ومن جهته قال رئيس بعثة الهلال الأحمر في لبنان، د.مساعد العنزي، إن الجمعية إلى جانب المساعدات المتنوعة التي تقدمها للنازحين السوريين لا تتوانى عن المساعدة بتحمل تكاليف إجراء بعض العمليات للحالات الطبية الصعبة للأطفال النازحين.

وأوضح العنزي أن هناك حالات طبية تهدد حياة الأطفال تستدعي تدخلا علاجيا سريعا وبكلفة باهظة تعجز الأسر النازحة عن توفيرها ما يجعل دور الهلال الأحمر ملحا وضروريا لإنقاذ هذه الحياة المهددة.

وأضاف أن مساعدات الهلال الأحمر لا تقتصر على النازحين السوريين في لبنان بل تشمل أيضا الأخوة الفلسطينيين اللاجئين لدعمهم في مواجهة الظروف الحياتية الصعبة.