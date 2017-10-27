أسامة أبو السعود

اكد السفير المصري لدى البلاد، ياسر عاطف، على عمق العلاقات الكويتية -المصرية، واصفا إياها بأنها "نموذج يحتذى في العلاقات بين الدول" .

جاء ذلك خلال استقبال السفير المصري لعدد من الإعلاميين المصريين بدولة الكويت، حيث قدموا له درعا تكريميا تقديرا لجهوده خلال فترة عمله الرسمية في البلاد، مشيدين بما قدمه من جهد مخلص لتوطيد العلاقات الكويتية- المصرية خلال الفترة الماضية .

كما قام الزملاء بتقديم درع تكريمي أيضا لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت، الزميلة سحر الببلاوي، بمناسبة انتهاء فترة عملها الرسمية في البلاد .

حضر اللقاء نائب السفير المصري لدى البلاد، نازلي الفيومي، والمستشارة الإعلامية بالسفارة ،جمانا نجم الدين .