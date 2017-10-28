العجمي: هذه العمرة رقم 316 للجنة وتضم على متنها 50 معتمراً





تحت شعار «يرجون تجارة لن تبور» ووسط فرحة وألسنة تلهج بالدعاء لأهل الخير في الكويت، انطلقت من امام لجنة التعريف بالإسلام فرع محافظة الاحمدي قافلة عمرة المحسن الكريم هادي عبدالله العميش العجمي، بحضوره ورعايته، وعلى متنها 50 شخصا من المسلمين الجدد والجاليات من شتي الجنسيات.



وفي هذا الصدد تقدم مدير إدارة الأفرع ومدير إدارة الحج والعمرة بلجنة التعريف بالإسلام المحامي منيف العجمي بشكر العم هادي العميش على رعايته الدائمة والمستمرة ودعمه لأعمال اللجنة الدعوية المختلفة، وأكد بحرص أهل الكويت على أهمية رعاية المهتدين الجدد والجاليات مشيرا الى ان شعار الرحلة يعكس حرص العم هادي العميش وإرساله هذه القافلة على ابتغاء الأجر والتجارة الرابحة مع الله تعالى، مبينا أن هذه الرحلة تعد القافلة رقم 316 في مسيرة اللجنة منذ أن أطلقت رحلات العمرة للمسلمين الجدد والجاليات.



وأشار إلى حرص اللجنة الشديد على رعاية المهتدين الجدد وتأهيلهم ليغدوا إضافة صالحة لجسد هذه الأمة وكذلك تذليل الصعاب التي يقابلونها، كونهم حديثي عهد بالدين الحنيف، وبحاجة لإخوة يعتضدون بهم في حياتهم الإسلامية الجديدة، علاوة على اندماجهم مع مسلمي الجاليات الذين يرافقونهم في هذه الرحلات للاستفادة منهم ايمانيا وسلوكيا، لاسيما أننا نرسل دعاة بكل اللغات للمعتمرين للنصح والارشاد بلغاتهم.



وتابع العجمي: تم الاعداد المميز لهذه القافلة المباركة حيث حرصنا كعادتنا في رحلات العمرة التي نسيرها بان نقوم بوضع برنامج شامل للرحلة يشملها منذ الانطلاق وحتى العودة، ونحرص من خلاله ان نهيئ كافة الاجواء المناسبة للمعتمرين للتلذذ بنعيم الطاعة في هذه البقاع الطاهرة فتستهل الرحلة بدعاء السفر ثم يقوم الدعاة المرافقون للمعتمرين بشرح آداب السفر في الإسلام، وبعدها نعقد لهم المسابقات الثقافية والتوعوية الخفيفة ونوزع على الفائزين هدايا رمزية، وفي مكة المكرمة شرفها الله وبعد أداء شعيرة العمرة نقوم بأخذ جولة سياحية دينية في ربوع مكة المكرمة نطلعهم من خلالها على غار حراء وجبل ثور ومني والمزدلفة والعديد من الاماكن الإسلامية الأخرى، وذلك بهدف زرع شوق أداء فريضة الحج في نفوسهم، وفي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقوم بزيارة مسجد القبلتين ومسجد قباء وجبل احد ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ونحرص على ان يكون لنا نصيب من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها نعطي المعتمرين فترة للتسوق ثم العودة لكويت الخير.