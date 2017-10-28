انطلقت مساء أمس الاول فعاليات معرض «أنا كويتي» في فندق هيلتون المنقف تحت رعاية وحضور بدرية الحصينان، والتي أكدت ان هناك كوادر كويتية لديهم الكثير من الإبداعات في مجالات عدة ومن واجبنا دعمهم ماديا ومعنويا.

ولفتت الحصينان الى ان جميع المعروضات في معرض «أنا كويتي» بأياد كويتية مبدعة ومتميزة لا تريد منا سوى الدعم والتشجيع على الاستمرار، معربة عن سعادتها بافتتاح مثل هذه المعارض الراقية في الكويت سواء من خلال المنتجات الكويتية المعروضة او التنسيق والتنظيم الأكثر من ممتاز.

ومن جانبه، قال مدير المعرض طلال خورشيد ان اختيار اسم «أنا كويتي» جاء لتشجيع الجميع للانضمام إلينا وتسهيل كل السبل للتنافس الشريف فيما بينهم حتى يظهر كل منهم إبداعه فنحن قادرون بوجود هذه الطاقات الكويتية على جذب الزبائن، فلدينا أرقى الملابس والعطورات بدلا من السفر الى الدول المجاورة للتسوق في معارضها.

ولفت الى انه «ولله الحمد هذه السنة الخامسة على التوالي لمعرض «أنا كويتي» وهو من نجاح الى نجاح»، مشيرا الى ان المعرض يقام كل شهر طوال السنة.

وبدوره، قال المنسق الإعلامي للمعرض محمد خفاجي ان المعرض يقام سنويا قبل حلول شهر رمضان ويستمر حتى قبل عيد الفطر، وبعد ذلك يقام قبل عيد الأضحى، مشيرا الى انه يعتبر من أنجح المعارض التي تقام في الكويت من ناحية التنسيق الإعلامي والتنظيم والحضور والمشاركة.