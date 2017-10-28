أسامة أبوالسعود

أكد السفير المصري لدى البلاد ياسر عاطف عمق العلاقات المصرية ـ الكويتية، واصفا إياها بأنها نموذج يحتذى في العلاقات بين الدول.

جاء ذلك خلال استقبال السفير المصري عددا من الإعلاميين المصريين بالكويت، حيث قدموا له درعا تكريمية تقديرا لجهوده خلال فترة عمله الرسمية في الكويت، مشيدين بما قدمه من جهد مخلص لتوطيد العلاقات المصرية ـ الكويتية خلال الفترة الماضية.

كما قام الزملاء بتقديم درع تكريمية ايضا لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت الزميلة سحر الببلاوي بمناسبة انتهاء فترة عملها الرسمية في البلاد. حضر اللقاء المستشارة نازلي الفيومي وسكرتير ثالث بالسفارة جمانا نجم الدين.