لميس بلال

يستضيـــف مجمــــــع الحمراء معرض Fine Arts & Calligraphy في الفترة من 9 الجاري وحتى نهاية الشهر، ويضم نخبة مميزة من الفنانين المحليين. وقد اشتمل على انواع مختلفة من الفن ولوحات الخط العربي، والفن التشكيلي ومنحوتات فنية لها ثقل ووزن على مستوى الساحة الفنية مثل: ابراهيم حبيب، ابراهيم العطية، سهيلة النجدي، محمد قمبر، محمود اشكناني، عبدالعزيز الامير، محمد صرخوه، وشيخة السنان.

وعلى هامش المعرض، يقدم الفنان عبدالعزيز الأمير دورة في الخط العربي تحت عنوان «العزف على وتر الحروف» على مدار 3 ايام لتعليم أساسيات الخط العربي والطرق الصحيحة لتطبيقها وممارستها باستخدام الادوات المناسبة خلال فترة زمنية مناسبة وضمن حيز فني ملائم للتعلم واكتساب هذه الخبرة.

من جانبه، اشاد الفنان ابراهيم حبيب والذي شارك بخمسة اعمال فنية تتنوع بين اللوحات واعمال بخط عربي بالفريق المشارك معه من الفنانين الكويتيين وبادارة المعرض على التنظيم المميز.

أما الفنان محمد صرخوه والذي يرسم منذ عمر عشر سنوات بعشق للبورتريه فشارك بثلاثة اعمال تميزت ببصمة انثوية بريشة رجالية.

وقال الفنان التشكيلي ابراهيم العطية انه يشارك بـ 3 اعمال فنية وهي عبارة عن تجريد لنقشة السدو بأحجام مختلفة يقدمها بطريقة حديثة وبمضمون تراثي مع اضافة الاحرف العربية.

كما شاركت الفنانة شيخة سنان بثلاث لوحات فنية. وقالت انني اعمل بالوان الاكريليك باسلوب ينحصر في مشاعري وعواطفي ليكون قريب من التجريد التعبيري.

من جانبها قالت الفنانة سهيلة النجدي انها تشارك بست لوحات كلها تندرج تحت فكرة «الكرسي» لتبين شرح معنى السلطة ووجودها في كل مكان وليس فقط في السياسة، اما التشكيلي محمد قمبر فيشارك بخمسة اعمال.