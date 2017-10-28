كرمت وزارة الاعلام مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الاوسط بالكويت سحر الببلاوي في احتفال خاص. حيث قام الوكيل المساعد للاعلام الخارجي بوزارة الاعلام فيصل المتلقم بإهداء الببلاوي درع الوزارة وشهادة تقدير على جهدها المتميز وتعاونها المستمر مع الجهات الاعلامية الكويتية من اجل خدمة القضايا الاعلامية في البلدين.

من جانبها، اثنت مديرة ادراة الاعلام العربي ومديرة شؤون الاعلام الخارجي بالتكليف بوزارة الاعلام لؤلؤه السالم على جهد الببلاوي طوال فترة عملها بالكويت وما ابدته من اخلاص في عملها وموضوعية ومهنية في نقلها للاحداث داخل الكويت.

بدورها، تقدمت الببلاوي بالشكر لقطاع الاعلام الخارجي بوزارة الاعلام وجميع العاملين بالوزارة لما قدموه لها من دعم خلال فترة عملها ما كان له اكبر الاثر في اداء مهمتها ونقل مختلف الاحداث الاعلامية داخل الكويت على النحو الذي يدعم العلاقات الاعلامية بين البلدين الشقيقين.