أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية توجيهها إنذارات لعدد من المخالفين من ملاك شقق مشروع شمال غرب الصليبخات السكني وذلك من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المؤسسة بالإضافة إلى وزارتي الكهرباء والداخلية.

وأضافت المؤسسة في بيان لها أن اللجنة المشتركة نظمت الأسبوع الجاري حملة دورية لرصد التجاوزات في مشروع الشقق السكنية الواقعة شمال غرب الصليبخات التابع لها من قبل الملاك الذين أجروا تعديلات أو اضافات على الأجزاء المشتركة في العمارة السكنية دون أخذ الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.

وبينت المؤسسة أن اللجنة المشتركة وجهت إنذارات لعدد من الملاك المخالفين وحددت لهم مهلة لإزالة المخالفات والتعديات وفقا لما تنص عليه اللائحة المنظمة لعملها قبل أن تستكمل إجراءاتها القانونية بحقهم وتطبيق الجزاءات على المخالفين.

واختتمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بيانها بدعوة جميع المواطنين من ملاك شقق مشروع شمال غرب الصليبخات السكني عدم اجراء أي تعديلات على الاجزاء المشتركة الا بعد الحصول على موافقاتها بالإضافة إلى موافقة الجهات المعنية بالدولة.