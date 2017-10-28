محمد هلال الخالدي

أحيت سفارة باكستان في الكويت «يوم كشمير الأسود» الذي يصادف 27 أكتوبر بحضور السفير غلام دستجير وعدد كبير من أبناء الجالية الباكستانية في البلاد، حيث ألقى السفير كلمة اقتبس فيها من خطاب الرئيس الباكستاني ممنون حسين وكذلك من خطاب رئيس الوزراء شاهد خاكان بهذه المناسبة، قال فيها بأن هذا اليوم يصادف ذكرى مؤلمة وفاجعة كبيرة للإنسانية بعد قيام القوات الهندية عام 1947 باحتلال كشمير بطريقة غير قانونية، ومنذ ذلك الحين بدأ شعب جامو وكشمير بالنضال السلمي من أجل نيل حقهم في الاستقلال وتقرير مصيرهم، مؤكدا أن الهند حصلت على استقلالها من خلال نفس الكفاح.

وأضاف بأن السنوات السبعين الماضية شهدت عنفا غير مسبوق وبلا أدنى رحمة ضد المدنيين والعزل والأبرياء من أهل جامو وكشمير، نتج عنه استشهاد مئات الآلاف وجرح أكثر من 170 منهم أكثر من 80 ألفا اصاباتهم شديدة الخطورة، وأكثر من 142 ألف معتقل يتم تعذيبهم بصورة وحشية، وأكثر من 110 آلاف منزل مدمر وتشريد أسرها، وأكثر من 12 ألف حالة اغتصاب وحشية، ومئات آلاف اليتامى، إضافة لمئات الآلاف من فاقدي البصر بسبب استخدام القوات الهندية وبشكل مفرط بنادق مزودة بمواد حارقة تصيب العيون بالعمى.

وأكمل دستجير أن دخول القوات الهندية أراضي جامو وكشمير واحتلالها في 27 أكتوبر 1947 انتهك خطة تقسيم شبه القارة الهندية بشكل صارخ، وفي يناير 1948 توجهت الهند إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة وطلبت مناقشة مشكلة جامو وكشمير، وأصدر مجلس الأمن قراره رقم 47 الذي نص على ضرورة خروج جميع القوات الهندية والباكستانية من الأراضي الكشميرية، وتنظيم استفتاء شعبي عام يقرر من خلاله الشعب الكشميري مصيره بين الانضمام للهند أو باكستان أو الاستقلال الكامل،. وتوجه دستجير بالشكر للكويت حكومة وشعبا على دعمها المستمر لحقوق الشعب الكشميري في الحياة الكريمة ووفقا لإرادتهم الحرة، قائلا بأن باكستان تدعم الشعب الكشميري الشقيق لنيل حقه في تقرير مصيره وفقا للقانون الدولي.