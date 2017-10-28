صدرت مؤخرا عن دار «دريم بوك» للنشر رواية «لوريف» للكاتب الكويتي مشعل الجريد.

و«لوريف» هو الحلم الذي دارت أحداثه بين العاصمة الفرنسية باريس والريف الفرنسي قبل أكثر من 250 سنة، وتحديدا في العام 1754.

وقائع «لوريف» كعمل أدبي ليست إبداعا خياليا، بل قصة نسج خيوطها التاريخ الفرنسي، ووجدت بعض قصاصاتها بمحض المصادفة تحت انقاض بيت قديم في الريف الفرنسي.

ورواية «لوريف» ستشارك في أكثر من معرض من المعارض الدولية للكتاب وتستهل تلك الخطوة في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي تنطلق فعالياته في الأول من نوفمبر المقبل.

يذكر ان الكاتب الكويتي مشعل الجريد صدر له من قبل روايات «قطيع الذئاب» و«أسماء والمعتصم» و«فارس».

والكاتب مشعل الجريد من مواليد سنة 1967، رئيس مكتب العلاقات العامة وخدمة المواطن في الجمارك الكويتية، نائب رئيس مجلس ادارة جمعية العلاقات العامة الكويتية (سابقا)، عضو مؤسس جمعية العلاقات العامة الكويتية، ونائب مدير المشروع الكويتي الوطني لمكافحة المخدرات.