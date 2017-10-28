بشرى شعبان

أوضح نائب المدير العام للقطاع التعليمي في هيئة ذوي الإعاقة ماجد الصالح أن أي تأخير في دفع المستحقات التعليمية للمؤسسات بمختلف فئاتها من قبل الهيئة يعود الى عدم استيفاء المستندات المطلوبة او انتهاء التراخيص وعدم التجديد.

وقال الصالح في تصريح لـ «الأنباء»: أما بالنسبة للمتأخرات عن السنوات الماضية تم رفع كتب فيها من قبل قطاع التعليمية الى القطاع الشؤون المالية وهو الجهة المخولة باتخاذ الإجراءات اللازم وفق الضوابط.

وعن عدد المؤسسات غير مستوفية المستندات او ذات التراخيص المنتهية بين الصالح أن هناك 12 مؤسسة تم إيقاف صرف المستحقات المالية لانتهاء التراخيص، موضحا أن الاسبوع الجاري تقدمت مؤسسات بطلب الصرف وأرفقت معها مستندات التجديد، وقد قامت الهيئة مباشرة بإجراءات الصرف، أما المؤسسات الباقية فجار تجديد تراخيصها.

وأضاف الصالح: قامت الهيئة بتوجيه عدد من الإنذارات بتلافي المخالفات لمجموعة من المؤسسات وتم إيقاف الصرف لحين ازالة المخالفة.

وعن استقبال الهيئة لطلبات انشاء مؤسسات تعليمية جديدة، أوضح ان الهيئة حددت الفترة من اول يناير الى 28 فبراير لتقديم طلبات لفتح مدارس ومؤسسات تعليمية وحضانات وفق الشروط.

وخلال العام الحالي وافقت الهيئة على إدراج مركز لرعاية الأبناء فوق الـ 21 عاما ضمن لوائح الهيئة المعتمدة.