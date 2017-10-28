وفد الجمعية الإسلامية زار «عبدالله النوري» لمتابعة تبرعات المشروع

بفضل الله ثم جهود قائد الانسانية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تمتد يد الخير الكويتية إلى أقاصي بقاع الارض، وقد افتتح سموه بتبرعه الكريم بابا لانشاء صرح الكويت الكبير الذي تتمثل المرحلة الأولى منه في مركز المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الاحمد الاسلامي في مقاطعة ألبيرتا في كندا. وسيخدم هذا المشروع 10% من سكان المقاطعة بإشراف جمعية الاسلام التي أوقفت له قطعة أرض بمبلغ ٥ ملايين دولار تم جمعها من أبناء الجالية الإسلامية هناك.

وقام أعضاء الجمعية بزيارة للكويت لمتابعة تبرعات المشروع واللقاء مع ممثل جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية م. جمال النوري، حيث تألف الوفد الزائر من م. محمد ابوشحادة رئيس مجلس إدارة المركز الاسلامي في كندا، والشيخ علي جمعة إمام وخطيب المركز الاسلامي في كندا والشيخ أحمد شهاب والشيخ عبدالغني عبده، وذلك بحضور مدير الموارد المالية في جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية د.أمين النبهان.

هذا ويتكون صرح الكويت الكبير من مسجد ومدرسة وقاعة كبيرة متعددة الاستعمالات بتكلفة تقديرية إجمالية لمراحله الأربع 55 مليون دولار كندي، قابلة للتغيير رهن المدة الزمنية التي سينفذ فيها المشروع، وهو المركز الوحيد في هذه المنطقة والذي يستقطب جميع المسلمين العاملين والمقيمين في المنطقة، كما سيكون فريدا من نوعه في أميركا الشمالية لكونه يجسد حقيقة التعايش المشترك بين الأديان السماوية الثلاث والديانات الأخرى.

ويقام المشروع بجوار كنيستين للكاثوليك والبروتستانت اللتين يمثلان الغالبية العظمى من سكان كندا والذي قد تقرر بناؤه على قطعة أرض اطلق عليها اسم أرض ابراهيم عليه السلام تجسيدا لحسن الجوار بين المسلمين وغيرهم. وستتجاوز الشريحة المستفيدة من المشروع 12 ألف مسلم بشكل مباشر، وستزيد على 30 ألفا نظرا للزيادة المطردة المستمرة بشكل لافت.

وسيكون للمشروع دور محوري في المنطقة للتعريف بالدين الإسلامي الحنيف ودعوة غير المسلمين ومتابعة المسلمين الجدد، كما سينعكس هذا الدور الإيجابي على الكثير من سكان كندا لما سيمثله من دور نموذجي لكيفية التعايش بين أتباع الديانات بروح التسامح والرحمة التعاون بما فيه الخير للجميع.