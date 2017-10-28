الكويت تسعى دائماً إلى توفير فرص متساوية للمرأة

شارك وفد من الكويت تابع للاتحاد الكويتي لصاحبات المهن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مؤتمر الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال وصاحبات المهن وريادة الأعمال التاسع والعشرين والذي عقد بفندق المينا هاوس في جمهورية مصر العربية الشقيقة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة من ٢٣ الى ٢٧ أكتوبر ٢٠١٧. وقد شارك الوفد برئاسة نائب رئيس الاتحاد خيرية الدشتي وكل من أمينة إسماعيل وشعاع القصيبي وأسيل المزيد في جميع أنشطة المؤتمر من ندوات وورش عمل وانتخابات رئاسة المجلس الدولي وفي الاحتفالية التي أقامها الاتحاد وحضرها أكثر من 700 شخصية نسائية من أكثر من سبعين دولة وهم من أعضاء الاتحاد الدولي لسيدات الأعمال وصاحبات المهن.

ومنح الاتحاد الذي أقام مؤتمره العالمي على أرض مصر، القيادات النسائية في مجال الأعمال جائزة لما لهن من تأثير في المجتمع ومساهماتهم في تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا من خلال أعمالهن. وكان للشيخة د.حصة سعد العبدالله رئيس الاتحاد الكويتي وسفير المنطقة العربية تكريم خاص في هذا المؤتمر لدورها الفعال والبارز في دعم الاتحاد، وقد أعلن الوفد الكويتي، عن فخره واعتزازه بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يتزامن مع إعلان العام الحالي 2017 عاما للمرأة المصرية وساهم الوفد الكويتي، بالمشاركة في الحفل الذي اقيم ضمن فعاليات المؤتمر الدولي لصاحبات الأعمال والمهن.

وفي إحدى جلسات المؤتمر أكد الوفد الكويتي أن قانون الاستثمار الجديد في مصر نص على مادة خاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الفرص الاستثمارية، كما أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل إحدى الركائز الرئيسية للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، مشيرة إلى أن المرأة هي العمود الفقري لتنمية المجتمعات النامية، وخاصة في أفريقيا ومصر، وتمثل أكثر من 50% من سكان أفريقيا و49% من سكان مصر، وتلعب السيدات في جميع أنحاء مصر دورا كبيرا في تعزيز استراتيجيات التعليم والصحة والفرص الاقتصادية، فهي نصف المجتمع. وأن الكويت تسعى دائما إلى توفير فرص متساوية للمرأة، من أجل أن تساهم سيدات الأعمال في ضخ استثمارات جديدة، مشيرة إلى أن إعطاء فرص متساوية يساهم في دعم الاقتصاد الكويتي والتنمية المجتمعية.