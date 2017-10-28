هاملتون: 80 مطعماً أميركياً في الكويت تساهم في نقل الثقافة وبناء جسور التواصل الحضاري

محمد الخالدي

على أنغام موسيقى الجاز والروك والبوب الأميركية المميزة، وضمن برامج أسبوع «اكتشف أميركا» الذي يقام للمرة الخامسة على التوالي بنجاح منقطع، أقامت سفارة الولايات المتحدة أمسية جميلة جمعت فيها الطعام والموسيقى الأميركية وقدمتها للجمهور الكويتي مساء اول من امس في فندق ومنتجع شاطئ جميرا، بحضور أعضاء السفارة وعدد من الزملاء الاعلاميين من جريدة «الأنباء» بوصفها الراعي الاعلامي لهذا المهرجان السنوي الذي أصبح تظاهرة ثقافية مميزة ينتظرها الجمهور كل عام.

وبهذه المناسبة، ألقى الملحق التجاري في سفارة الولايات المتحدة في الكويت جيف هاملتون مزيدا من الضوء على ثقافة بلاده من جانب الطعام والموسيقى، حيث أوضح فـي تصــريح لـ «الأنباء» أن في الكويت 80 مطعما متخصصا بالمطبخ الأميركي، منها 20 مطعما تم افتتاحها من قبل شباب كويتيين كانوا يدرسون في جامعات أميركية، وكانت لهم تجارب جيدة مع تلك المطاعم وقرروا افتتاح أفرع لها في الكويت بعد عودتهم، لافتا إلى أن مثل هذه المشاريع وقصص النجاح تعبر بوضوح عن قيمة التبادل الثقافي بين الشعوب وقيمة ما يمثله الطعام والموسيقى من أهمية في مد جسور التواصل الحضاري الجميل بين الناس حول العالم.

كما أشار هاملتون إلى أن فندق جميرا لديه أمسية خاصة بالطعام الأميركي كل أربعاء، مؤكدا أن المطبخ الأميركي يشهد رواجا حول العالم، وأنه خلال تواجده في الكويت منذ عامين تقريبا شهد افتتاح حوالي عشرة مطاعم أميركية جديدة، وهذا مؤشر واضح على نجاح هذه المشاريع وعلى تميز الأطباق الأميركية.

كما تطرق إلى التعاون التجاري بين الكويت والولايات المتحدة في قطاع الأغذية عموما وأكد أنه من القطاعات المهمة حيث بلغت قيمة ما تستورده الكويت من مواد غذائية أكثر من 222 مليون دولار سنويا وبزيادة ملحوظة عاما تلو الآخر، لافتا إلى أن نظرة سريعة للأرفف في الجمعيات التعاونية ومراكز التسوق الشاملة توضح حجم التجارة في هذا القطاع حيث تمتلئ الارفف بأكثر من 4 آلاف منتج من المنتجات الأميركية ذات الجودة العالية، خاصة من الخضار والفواكه والمنتجات العضوية.

وأكد استعداد سفارة بلاده لتقديم كل ما يحتاجه المستثمرون من مساعدة ومعلومات لانجاح مشاريعهم واستثماراتهم سواء في الولايات المتحدة أو في الكويت، داعيا المستثمرين إلى استكشاف المزيد من العلامات التجارية الاميركية المتميزة واحضارها للكويت.

وختم حديثه حول استمرار انشطة أسبوع «اكتشف أميركا»، لافتا إلى أنه لمس نجاحا باهرا من خلال مشاركات الجمهور، ومؤكدا على حرص السفارة على تقديم برامج وفعاليات جديدة ومثيرة في السنوات القادمة بما يحقق الهدف الأساسي من هذا المهرجان السنوي وهو ترسيخ العلاقات المتميزة بين الكويت والولايات المتحدة من خلال الأنشطة الثقافية المتنوعة.