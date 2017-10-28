قال رئيس جمعية المهندسين م.فيصل العتل إن مجلس ادارة الجمعية الحالي لن يألو جهدا في دعم مشاركة المتطوعين والمتطوعات في المؤتمرات والأنشطة الهندسية حول العالم، لافتا الى الاستمرار في دعم المتطوعين في الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية الـ WFEO واستضافة عدة لجان أو منظمات هندسية عالمية.

وأوضح العتل في ختام لقاء عقده مع نائب رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية ال WFEO ورئيسة «مهندسون بلا حدود - الكويت» م. زينب القراشي، إننا كجمعية نقوم حاليا بالاستعداد للمشاركة في المؤتمر العالمي للمهندسين والذي سيعقد في الفترة من 26 نوفمبر الى 4 ديسمبر المقبلين في العاصمة الإيطالية روما، ونحث زملاءنا المهندسين على التفاعل والمشاركة في اللجان التي تعمل بها الجمعية في إطار الاتحاد الدولي وهي: لجنة الكوارث والأخطار ومكافحة الفساد، الشباب، المرأة، التعليم الهندسي، البيئة، الطاقة، بناء القدرات، التعاون الدولي مع الأمم المتحدة والمعلوماتية والاتصالات.

وأشار العتل إلى أنه وفي ختام لقائه مع القراشي اتفق على عقد لقاء تنويري مفتوح لكل المهندسين والمهندسات الأعضاء بالجمعية لتسليط الضوء على أنشطة وفعاليات الجمعية في الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية بمقر الجمعية مساء الاثنين المقبل، لافتا الى أن مؤتمر روما يكتسب أهمية هذا العام كونه يناقش مجموعة من المواضيع الهندسية ذات العلاقة بالبنية التحية وتأثيراتها على التنمية المستدامة.

وذكر ان وفد الجمعية الذي سيمثل المهندسين الكويتيين سيشارك أيضا في اجتماعات المجلس الأعلى للاتحاد على مدى 4 أيام، حيث سيتم اقرار استراتيجية عمله حول العالم، كما ستتم مناقشة تقارير اللجان واعتمادها، والتقرير السنوي لرئيس الاتحاد ومن ثم يتم اجراء الانتخابات على الرئاسة التي يتنافس فيها عدد من المرشحين.

ودعا العتل زملاءه المهندسين الى المشاركة في اللقاء المفتوح للاطلاع على طبيعة العمل التطوعي الهندسي في الاتحاد الدولي وغيره من المنظمات الهندسية التي تشارك الجمعية فيها، مضيفا أن المجال متاح لمشاركة كل من يرغب من الزملاء والزميلات متوجها بالشكر للقراشي على هذا الاهتمام لإتاحة المجال واسعا لزملائها للمشاركة في الفعاليات الهندسية الدولية.