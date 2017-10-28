«أدركت أن ما فعلته كان خطأ بالطبع»

هذا ما قاله لاعب كرة الغولف الشهير والمحترف تايغر وودز، الحائز على 4 جوائز في هذه اللعبة، ردا على طلب المحكمة منه دفع غرامة بمقدار 250 دولارا، والعمل 20 ساعة بخدمة المجتمع، ودخول برنامج تأهيلي بعدما تبين أنه قاد سيارته على نحو أرعن وكان تحت تأثير المخدر.