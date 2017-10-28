بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية التشيك الصديقة ، الرئيس ميلوس زيمان عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميلوس زيمان رئيس جمهورية التشيك الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا لفخامته موفور الصحة والعافية.
كما بعث سمورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.