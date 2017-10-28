ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 95 سنتا في تداولات امس الجمعة ليبلغ 98ر55 دولار أمريكي مقابل 03ر55 دولار للبرميل في تداولات الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بسبب دعم منتجين كبار لتمديد اتفاق خفض الإنتاج الذي تتزعمه منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) وروسيا وانخفاض سعر صرف الدولار.
وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 14ر1 دولار ليصل عند التسوية الى مستوى 44ر60 دولار كما ارتفع سعر برميل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 26ر1 دولار ليصل الى مستوى 90ر53 دولار.