أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة حولي بحملة استهدفت المطاعم و المحلات التي تتداول المواد الغذائية بمنطقة حولي وذلك في إطار حملة بتعاونكم نجملها .

وفي هذا الصدد صرح رئيس فريق الطوارئ بالتكليف حبيب فاضل بان الحملة أسفرت عن إغلاق محل و تحرير 32 مخالفة تمثلت في مخالفات تشغيل عامل دون الحصول على شهادة صحية ، العمل قبل الحصول على شهادة صحية ، عدم التقيد بالنظافة العامة , إقامة إعلان للنشاط بدون ترخيص, تحرير مخالفة تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية المحددة على عبوتها ، فتح محل قبل الحصول على موافقة البلدية ، حفظ مواد غذائية بظروف غير صحية و مصادرة و إتلاف 36 كجم من المواد الغذائية



وأشار فاضل أن الجولات مستمرة خلال الفترتين الصباحية و المسائية للتأكد من تطبيق أصحاب المحلات الاشتراطات وقوانين البلدية مشدداً بان الفريق لن يتهاون بتطبيق القانون اتجاه المخالفين .

و دعت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن‪ 139 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التوصل الاجتماعي ‪ @kuwmun وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها على الفور‪.