قال رئيس اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية المهندس بسام الشمري إن الجائزة ستعقد بعد غد الاثنين مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الفائزين في دورتها السابعة عشرة.

وأضاف الشمري في تصريح صحفي اليوم السبت أن الفائزين بالجائزة تم اختيارهم من قبل محكمين عرب متخصصين في الشأن المعلوماتي لافتا إلى أن الجائزة شكلت هذا العام مجلسا تحكيميا يضم نخبة من كبار المسؤولين في الحكومات الإلكترونية والقطاع الخاص.

وأوضح أن مجالس التحكيم في الدورات السابقة حققت نتائج باهرة عززت مبدأ التعاون والتشاركية الذي يعتبر من أساسيات العمل في الجائزة وقد ضم مجلس التحكيم الحالي سبعة أعضاء يمثلون ست دول عربية بينهم ستة مسؤولين في حكومات إلكترونية عربية.



وأشار إلى أن المؤتمر الصحفي سيتم خلاله التعريف بآلية عمل جائزة المعلوماتية التي تم تطبيقها هذه الدورة لتحديد المشاريع التي استحقت المراكز الأولى فضلا عن مراحل التأهيل والتقييم والترشيح التي تمت في شهر أكتوبر الجاري.

وأفاد الشمري بأن المؤتمر الصحفي سيتطرق كذلك إلى المستوى الفني للمشاريع المختارة والتي تمت دراسة معاييرها وموضوعيتها ومدى تطابقها مع معايير الجائزة.



وذكر أنه سيتم تكريم الفائزين وذلك في الحفل الختامي الذي سوف تقيمه الجائزة تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.



يذكر أن جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية أسست عام 2001 بهدف دعم علوم المعرفة الإلكترونية وتطوير القدرات البشرية في مجال التنمية المعلوماتية.



وتقسم الجائزة إلى ثلاثة أقسام هي جائزة الكويت وجائزة الوطن العربي والجائزة التقديرية إذ توجه جائزة الكويت نشاطها إلى المجتمع الكويتي أفرادا ومؤسسات حكومية وخاصة وتشمل المواطنين والمقيمين من غير العرب أما جائزة الوطن العربي فتفتح مجال التنافس للأفراد والمؤسسات في كل الدول العربية.



وتمنح الجائزة التقديرية للأفراد والجهات من الكويت والوطن العربي من ذوي العطاءات والمبادرات والإنجازات في مجال التنمية المعلوماتية.