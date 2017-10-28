دارين العلي

أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري قرارا اداريا بناء على ماتقضيه مصلحة العمل واستنادا الى الصلاحيات المخولة له يقضي باستقبال طلبات النقل والندب والاعارة للموظفين اعتبارا من 17/12/2017 على ان يتم استكمال اجراءات النقل خلال الفترة من 2/1/2018 حتى 29/3/2018 .

وتضمن القرار في مادته الثانية ايقاف النقل والندب والاعارة لاي موظف لاية جهة داخل الوزارة خلال الفترة من 1/4/2018 وحتى 2/1/2019 على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه في 26 اكتوبر الجاري ويلغى مايتعارض معه من قرارات سابقة وعلى كافة جهات الاختصاص بالوزارة تنفيذه وبلاغه لمن يلزم .

من جهة اخرى اوضحت مصادر مطلعة بالوزارة ان خطة الاستفادة من تقنيات تحلية المياه وتطويرها تتم بالتعاون مع الجهات البحثية العالمية والمحلية ومنها معهد الكويت للابحاث العلمية وكذلك تهدف الخطة الى المحافظة على مكامن المياه الجوفية وحسن استغلالها لتحقيق التنمية المستدامة لمصادر المياه .

وتابعت المصادر يوجد لدى الوزارة خطة طوارئ لمواجهة مخاطر توقف محطات التحلية وكيفية التعامل معها بتوفير مصادر بديلة للمياه من خلال استخدام المخزون الاستراتيجي للمياه وخزانات المياه الجوفية بالاضافة الى المحطات المتنقلة لتحلية المياه ، موضحة ان الوزارة ليس لديها توجه في الوقت الحاضر لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لانه حسب الدراسات والخبرات العالمية في مجال تحلية المياه اكدت ان التكلفة مازالت اعلى من تكلفة تحلية المياه بالطرق التقليدية لذلك فهي غير مجدية في الوقت الراهن .