أعلنت رئيسة لجنة «مهندسات الكويت» بجمعية المهندسين الكويتية م.معالي محمد اليوسفي استكمال الاستعدادات لإقامة النسخة الثانية من «ملتقى المرأة الكويتية في عيون عالمية»، والذي يقام بعد غد (الثلاثاء 31 أكتوبر) في المكتبة الوطنية.

وذكرت اليوسفي ان الملتقى هذا العام يقام بالتزامن مع اختيار الكويت عاصمة للشباب العربي وتحــت عنــوان «مهندسات مــن بلدي»، وستتحدث فيه كل من الشيخة الزيــن الصـبــاح وكــيــلــة وزارة الشبــاب وم.نهى نبيل كمتحدثتين رسميتين، مضيفة انه سيتم تسليط الضوء على إنجازات المهندسة الكويتية الشابة خلال السنوات الأخيرة من خلال استضافة مجموعة من قائدات العمل الهندسي التطوعي والرسمي سيتحدثن في حلقات نقاشية على مدار يوم كامل.