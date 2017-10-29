أشاد رئيس الجمعية الكويتية للسلامة المرورية عضو المجلس الأعلى للمرور د.بدر المطر بقرارات وزارة الداخلية حول تشديد إجراءات المخالفات المرورية والتي تصل إلى حجز المركبة لاستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، والوقوف في الممنوع، خاصة ان 94% من الحوادث تعود في أسبابها للعنصر البشري المتمثل في عدم انتباه السائقين وعدم التزامهم بقواعد السلامة المرورية.

وأوضح المطر في تصريح صحافي أهمية مدى فعالية التشريعات والعقوبات القانونية التي تطبق على مخالفي قواعد المرور، وعلى سلوكياتهم، ودورها في الحد من المخالفات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إنفاذ القانون وحده أمر غير كاف، بل ينبغي أن تسبقه جهود لإعداد الأرضية المناسبة لتجعل من احترام القوانين ثقافة ومنهجا، وهو ما يتطلب جهدا تربويا مستداما.