بشرى شعبان

أكدت نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية بالهيئة العامة لشؤون الزراعة دلال رجب ان الإنتاج المحلي النباتي خال من أي مبيدات محرمة دوليا، وهذا تم بعد أخذ اللجنة الخاصة بسلامة الأغذية والمشكلة بقرار وزاري من عدد من وزارات الدولة ذات الصلة عينة عشوائية من عدد من مزارع الوفرة والعبدلي والصليبية وعينات عشوائية من مواقع التسويق المحلية وتبين أن جميع المحاصيل النباتية المحلية صالحة للاستخدام الآدمي.

وقام بهذا العمل فريق عمل مشكل من كل من هيئة الزراعة وهيئة الغذاء ووزارة الداخلية وبلدية الكويت وسيتم رفع تقرير اللجنة لمجلس الوزراء.

وأشادت رجب في تصريح صحافي بتعاون جميع المزارعين مع اللجنة ورحبوا بأخذ العينات من مزارعهم لثقتهم الكبيرة بإنتاجهم ويجب أن نشيد في هذا الصدد بتعاون مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين مع اللجنة ومد يد العون من أجل أن يصل للمستهلك منتج عالي الجودة، وهيئة الزراعة ممثلة بقطاع الثروة النباتية على أتم استعداد للتعاون مع الإخوة المزارعين لتذليل أي صعوبات تواجههم وهي داعمة بشكل مستمر لعملهم وتؤيد كل ما يقومون به من جهود لهذا العمل الوطني الكبير.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد براك الصبيح انه وحرصا من مجلس الوزراء على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين وحمايتهم من آثار المبيدات الحشرية التي تستخدم في رش النباتات في عدد من دول المنطقة ما يؤدي إلى أمراض متعددة، اجتمعت لجنة الخدمات بمجلس الوزراء وأصدرت العديد من القرارات بضرورة فحص المنتج النباتي المحلي ودون استثناء لأن الأمر يتعلق بصحة الإنسان والتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من أي آثار جانبية للمبيدات والتأكد من التزامها للحدود القصوى لاستخدامه حسب المعايير الدولية.