تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، تنطلق مساء اليوم، الورشة التعريفية المجانية التي تنظمها المحافظة بالتعاون مع جمعية المهندسين وجمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية تحت عنوان «كيف تبني بيتك» وتستمر لمدة 4 أيام، وذلك في مركز تنمية المجتمع بمدينة صباح الأحمد السكنية.

وفي هذا الإطار، قال مدير إدارة المكتب الفني بمحافظة الأحمدي إبراهيم الفودري إن الورشة تأتي ضمن أحد المسارات الرئيسية للمشروع التنموي بعيد المدى «محافظتي أجمل» الذي أطلقه محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد مطلع العام 2015، حيث يتم تنظيمها بهدف توعية المواطنين المقبلين على بناء بيوتهم بمدينة صباح الأحمد والمدن الأخرى المحيطة بها كالوفرة والخيران، مشددا على اهتمام المحافظ بالمدن الإسكانية الجديدة وتأكيده الدائم على توافر كل الخدمات لقاطنيها.

وأضاف الفودري أن الورشة تشمل العديد من الموضوعات التي تتعلق ببناء البيت وتهم المواطنين، منها التخطيط والتصميم، الأعمال المدنية، الأعمال الصحية، وأعمال التكييف.