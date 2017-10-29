قال رئيس اللجنة المنظمة لجائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية م.بسام الشمري إن الجائزة ستعقد غدا الاثنين مؤتمرا صحافيا لإعلان أسماء الفائزين في دورتها السابعة عشرة.

وأضاف الشمري في تصريح صحافي أن الفائزين بالجائزة تم اختيارهم من قبل محكمين عرب متخصصين في الشأن المعلوماتي، لافتا إلى أن الجائزة شكلت هذا العام مجلسا تحكيميا يضم نخبة من كبار المسؤولين في الحكومات الإلكترونية والقطاع الخاص.

وأوضح أن مجالس التحكيم في الدورات السابقة حققت نتائج باهرة عززت مبدأ التعاون والتشاركية الذي يعتبر من أساسيات العمل في الجائزة، وقد ضم مجلس التحكيم الحالي سبعة أعضاء يمثلون ست دول عربية، بينهم ستة مسؤولين في حكومات إلكترونية عربية.

وأشار إلى أن المؤتمر الصحافي سيتم خلاله التعريف بآلية عمل جائزة المعلوماتية التي تم تطبيقها هذه الدورة لتحديد المشاريع التي استحقت المراكز الأولى، فضلا عن مراحل التأهيل والتقييم والترشيح التي تمت في شهر أكتوبر الجاري.

وأفاد الشمري بأن المؤتمر الصحافي سيتطرق كذلك إلى المستوى الفني للمشاريع المختارة والتي تمت دراسة معاييرها وموضوعيتها ومدى تطابقها مع معايير الجائزة.

وذكر أنه سيتم تكريم الفائزين وذلك في الحفل الختامي الذي ستقيمه الجائزة تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

يذكر أن جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية أسست عام 2001 بهدف دعم علوم المعرفة الإلكترونية وتطوير القدرات البشرية في مجال التنمية المعلوماتية.