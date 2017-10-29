العدواني: لدينا حالياً 65 محلاً و120 رفاً طرحت للمشروعات الصغيرة

محمد راتب

كشــفــت وكـــيــلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة شيخة العدواني ان الوزارة بصدد اصدار العديد من القرارات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تواجدها في الجمعيات التعاونية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مخاطبة المجلس البلدي لتعديل قرار الأنشطة لاستيعاب الأنشطة الجديدة وتلبية الاحتياجات.

جاء ذلك خلال افتتاحها معرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جمعية الأندلس الذي يقام تحت رعاية برنامج اعادة الهيكلة ويمتد على مدى شهرين بأسعار تنافسية، مبينة أن هناك تعاونا مستمرا بين العديد من الجهات الحكومية، معربة عن املها في ان تكون نواة لصناعة كويتية متميزة في المستقبل.

وأشارت العدواني إلى أن الجهود متواصلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي تحظى بالاهتمام والتقدير من قبل الجميع، ونحن بصدد إصدار العديد من القرارات التي تجعل تواجدها في الجمعيات عنصرا اساسيا، لافتة إلى ان العام الماضي والحالي شهدا العديد من القرارات التي تعزز من فكرة دعم المشروعات وجعلها جزءا من التعاونيات.

وقالت ان لدينا حاليا 65 محلا جرى طرحها للمشروعات الصغيرة و120 رفا إلى جانب الأكشاك، وفي النصف الثاني من 2017 بدأنا وضع خطة للجمعيات لتسهل بدورها عملية دخول الشباب، وفي سبتمبر الماضي اعدنا تشكيل لجنة المشروعات برؤية جديدة وإطار مختلف.

وذكرت أن الانشطة القديمة في الجمعيات التعاونية قد لا تستوعب الانشطة الجديدة ولذلك خاطبنا البلدي لتعديل الانشطة لخدمة الشباب.

وبدوره، قال مدير إدارة المشروعات الصغيرة في برنامج إعادة الهيكلة فارس العنزي إن تحصيل 50 دينارا من صاحب المشروع الصغير مقابل أسبوعين هو افضل سعر تم طرحه حتى الآن إضافة إلى تنوع الأنشطة واختلافها، وقرب المكان من الكثافة السكانية ما يعزز عمليات التواصل مع شرائح متعددة، في محافظة الفروانية.

ومن جهته قال رئيس مجلس الإدارة عبدالله السهيل لقد تعمدنا تخفيض القيمة الإيجارية لتلبي الاحتياجات، وجميع اصحاب الأفكار من ابناء الكويت وقد جرى توفير المكان والكراسي والطاولات والمساحات الجيدة لهم.