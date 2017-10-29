الجبري: المشروع حملة وطنية وقائية تهدف إلى التواجد بين الطلبة اسامة ابو السعود

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أن وزارة الأوقاف ستطلق مشروع تحصين بالتعاون مع وزارة التربية وجامعة الكويت ووزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووزارة الإعلام الثلاثاء القادم في المدارس والمعاهد والجامعات.

وقال الجبري في تصريح صحافي إن مشروع تحصين هو حملة وطنية وقائية تهدف إلى التواجد بين الطلاب الدارسين في مختلف المراحل التعليمية بدءا من الصف الثاني عشر وطلبة الكليات والمعاهد التطبيقية وطلبة جامعة الكويت، وذلك من خلال إقامة حلقات نقاشية وورش عمل.

وأضاف أن الهدف العام من مشروع تحصين هو تزويد الطلاب والطالبات بمهارات علمية في مجال نشر وتعزيز الوسطية ومواجهة الانحراف الفكري والسلوكي للطلاب والطالبات وتعميق مفاهيم الانتماء والمواطنة وتأصيلها شرعيا وتطوير مهارات الطلبة الشخصية والمعرفية والاجتماعية وإكسابهم الخبرات اللازمة في الحوار مع الآخر وإشعارهم بالمسؤولية تجاه انفسهم وأسرهم ومجتمعهم وبلدهم وأمنهم، والحد من الوسائل التي تبعث على العنف والتشدد.

وعدد الجبري أهداف مشروع «تحصين» المتمثلة في تعزيز الانتماء الوطني وتعميق مفاهيمه لدى الطلاب وغرس قيم المواطنة الصالحة والتصدي للأفكار المنحرفة الواردة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والتوعية بمفهوم الوسطية وتطبيقاتها في الحياة المعاصرة والتعريف بمفهوم التطرف، وإكساب الطلاب المناعة من الوقوع في شراكه ونشر مفهوم الصداقة، والضوابط والآداب التي تحكمها، وكيف أنها تكون وسيلة للتعاون على البر والتقوى وبما يحقق مصلحة الفرد والجماعة وتعريف الطلاب بأهمية الوقت، وأسباب إضاعته، وكيفية الاستفادة منه فيما يعود على الفرد والمجتمع بالنفع في الدنيا والآخرة ومواجهة التحديات التي تواجه الشباب والتعامل معها بما يكفل المحافظة على قيمه وعاداته والقيم والآداب الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع وتوعية الطلبة بأهمية الحوار باعتباره من أجمل وسائل التواصل الإنساني وتعريفهم بآدابه وضوابطه لضمان نجاحه وإيجابياته، وعدم تحوله إلى مواجهة وصراع وعنف وتفعيل الشراكات المؤسسية مع كافة الجهات ذات الصلة والخادمة لحملة «تحصين».