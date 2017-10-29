دارين العلي

أصدر وكيل وزارة الكهرباء والماء م.محمد بوشهري قرارا إداريا بناء على ما تقضيه مصلحة العمل واستنادا إلى الصلاحيات المخولة له يقضي باستقبال طلبات النقل والندب والإعارة للموظفين اعتبارا من 17/12/2017 على أن يتم استكمال إجراءات النقل خلال الفترة من 2/1/2018 حتى 29/3/2018.

وتضمن القرار في مادته الثانية إيقاف النقل والندب والإعارة لأي موظف لأي جهة داخل الوزارة خلال الفترة من 1/4/2018 حتى 2/1/2019 على ان يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه في 26 أكتوبر الجاري ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة وعلى كل جهات الاختصاص بالوزارة تنفيذه وبلاغه لمن يلزم.

من جهة أخرى، أوضحت مصادر مطلعة بالوزارة ان خطة الاستفادة من تقنيات تحلية المياه وتطويرها تتم بالتعاون مع الجهات البحثية العالمية والمحلية.

وتابعت المصادر: توجد لدى الوزارة خطة طوارئ لمواجهة مخاطر توقف محطات التحلية وكيفية التعامل معها بتوفير مصادر بديلة للمياه من خلال استخدام المخزون الاستراتيجي للمياه وخزانات المياه الجوفية بالإضافة إلى المحطات المتنقلة لتحلية المياه، موضحة ان الوزارة ليس لديه توجه في الوقت الحاضر لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية.