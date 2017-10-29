بشرى شعبان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون انتهت من إعداد برنامج آلي جديد لحجز الصالات.

وبينت المصادر أن الوزارة خلال الفترة المقبلة ستقوم بتطبيق البرنامج كمرحلة تجريبية لحجز الصالات في إحدى المحافظات، لافتة إلى أن التطبيق يتضمن أسماء الصالات وآلية الحجز بالإضافة إلى جدول بالصالات المحجوزة وتواريخها.

وأوضحت أنه بعد الدخول على الموقع المخصص لحجز الصالات وتسجيل البيانات سيتم إرسال الرد على الايميل الخاص بالمواطن أو عبر رسالة SMS على هاتفه النقال بالموافقة أو الرفض إذا كان الطلب غير متوافق مع الضوابط التي تسمح باستخدام الصالات ضمن المناسبات المسموح بها وفق القانون والقرارات المنظمة.

وعن تسديد رسم الصالة قالت المصادر بعد الموافقة على الحجز يتم دفع الرسوم بواسطة «الكي النت».