محمد راتب

أكد رئيس لجنة المشتريات في جمعية الصباحية التعاونية جبر الديحاني ان اعمال توسعة السوق المركزي مستمرة وجار التأثيث بالأرفف والثلاجات لتوفير افضل الخدمات لعموم المستهلكين، مشيرا الى انه سيتم خلال الأيام المقبلة طرح نشاط صالون اطفال لخدمة المساهمين وأهالي المنطقة.

وبين في تصريح له ان مجلس الإدارة حرص منذ توليه مهامه في إدارة الجمعية على تقديم افضل الخدمات والعروض لأهالي المنطقة وبالأسعار التعاونية السائدة في الجمعيات الرائدة ودعم جميع السلع تحقيقا للأهداف التعاونية.

واشار الى انه جرى وضع خطة تسويقية للمهرجانات ومتابعة الأعمال، الى جانب التواصل مع الشركات لتوفير منتجاتها بأقل الأسعار، موضحا ان الأيام المقبلة ستحوي العديد من المفاجآت والمهرجانات المتنوعة.