محمد هلال الخالدي

يصل إلى الكويت اليوم الأحد سفير سلطنة عمان الجديد د.عدنان بن أحمد بن عبدالله الانصاري تمهيدا لتقديم أوراق اعتماده خلفا لنظيره حامد بن سعيد آل ابراهيم الذي غادر البلاد بعد انتهاء فترة عمله.

ويحمل د.الانصاري المولود في 18 نوفمبر 1964 درجة الدكتوراه والماجستير والدبلوم في العلوم السياسية من المعهد العربي للدراسات والبحوث المصري في اعوام 2005 و2003 و2000 وقبل ذلك البكالوريس في التخصص نفسه من جامعة الاسكندرية في يناير 1988.

وتولى د.الانصاري العديد من المناصب القيادية في وزارة الخارجية العمانية اخرها رئيس مكتب الرقابة الادارية ودائرة شؤون المراجعين منذ العام 2014، وقبلها المراقب الدائم لدول مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة.

ويمتلك الانصاري عددا من الخبرات العملية في العمل الاعلامي العماني حيث تولى رئاسة قسم التحرير في الاذاعة والتلفزيون.