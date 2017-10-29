في موازاة جهود الدولة للتوسع في خلق أنشطة تنموية لتنويع مصادر الدخل وإيجاد مناطق ترفيهية تجذب المواطن والوافد، سعت الهيئة العامة للبيئة الكويتية لزرع بذرة بيئية تفتح آفاقا سياحية جديدة تتماشى مع خطة التنمية.

ويأتي الحديث هنا عن افتتاح فريد من نوعه ويعد الأول على مستوى الدولة لمحمية (الجهراء) التي خضعت لتأهيل بيئي لسنوات طويلة بجهود حثيثة بذلتها هيئة البيئة لتتميز بطبيعة خلابة وتصبح من اكثر المناطق في البلاد التي تشهد دورة كاملة للحياة الفطرية.

وتقع محمية (الجهراء) في الجهة الغربية لجون الكويت بمساحة تبلغ 19 كيلو متر مربع وتضم بركا للمياه العذبة تحوي اسماكا وعوالق نباتية وحيوانية وطحالب ورخويات وبرمائيات وغيرها من الكائنات الحية كالطيور والنباتات والحيوانات الدقيقة لتخلق نظام ايكولوجي في المحمية.

وفي هذا السياق اعلن المدير العام ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، إن الهيئة ستفتتح غدا الاثنين، محمية (الجهراء) وهي اول محمية طبيعية في البلاد والاولى من نوعها افتتاحا تجريبيا لقياس مدى الاقبال عليها.

واضاف ان افتتاح المحمية مبدئيا سيكون فقط للطلاب والمراكز العلمية والتعليمية والزوار رفيعي المستوى والمعنيين بشؤون البيئة، لافتا الى ان الافتتاح الرسمي سيكون في شهر فبراير العام المقبل لعموم الزوار.

واوضح ان المحمية ستفتح ابوابها خلال فترة النهار فقط طوال العام، مبينا ان للمحمية قدرة استيعابية معينة حيث سيتم تحديد عدد زوارها في اليوم الواحد وتجهيزها بشكل لائق لاستقبالهم.

وافاد بأن رسوم دخول المحمية تختلف بين المواطنين والوافدين حيث تبلغ قيمة تذكرة المواطن الكويتي ومواطنو دول مجلس التعاون دينارين لمن هم اكبر من عشر سنوات ودينار واحد لمن هم اصغر من عشر سنوات، فيما يبلغ رسم الدخول للوافدين ثلاثة دنانير لمن هم اكبر من عشر سنوات ومن دينار ونصف لمن هم اصغر من عشر سنوات.

وذكر ان الدخول سيكون مجانا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب المدارس والجامعات الحكومية (الرحلات الجماعية) بينما طلاب المدارس والجامعات الخاصة (الرحلات الجماعية) سعر التذكرة سيكون دينار ونصف كما ان سعر التذكرة لجمعيات النفع العام تبلغ دينارا واحدا.

واشار الى ان الرسوم سيتم دراستها مرة اخرى بعد سنة من افتتاح المحمية مع مجلس ادارة الهيئة، مبينا ان التجول داخل المحمية سيكون فقط بقيادة مشرفين مختصين حيث سيتم تنظيم جولات مدروسة ونقط محددة لحمايتها والمحافظة على مكوناتها.