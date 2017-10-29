أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المؤقتة للمجلس الطلابي في الجامعة العربية المفتوحة في البلاد، د. محمد المشد، نتائج الهيئة الإدارية التي تم انتخاباتها من أعضاء المجلس الطلابي الـ 50 طالبا وطالبة الحائزين على ثقة الجموع الطلابية لعضوية المجلس الطلابي للعام الجامعي 2017-2018 ،حيث فاز برئاسة المجلس الطلابي عبدالرحمن الرشيدي ونائبا للرئيس محمد رمضان وأمينا للسر فهد الظفيري وطلاس حسين امينا للصندوق، وعضوية كل محمد شافي و نواف طالب ومحمد صلاح وخالد يوسف وصائب مشهور.



وأضاف د.المشد أن "دور الجامعة المتمثلة في اللجنة العليا للانتخابات يكون هنا قد انتهى بعد أن أتم عمله لنسلم زمام الامور للمجلس الطلابي ليتولى قيادة الأمانة الطلابية التي حملها إليه زملاؤهم الطلبة إيمانا من إدارة الجامعة بالدور الديمقراطي الذي يكرس الممارسة النقابية داخل أروقة الجامعة في حياة جامعية وبيئة مشجعة للإبداع وتكريس الحوار وتقبل الرأي والرأي الآخر آملين التوفيق من الله للجميع" .



وختم د.المشد مشيدا بكافة الجهود المضنية التي لمسناها خلال عملنا في الإشراف على الانتخابات من قبل إدارة الجامعة متمثلة بمدير الجامعة د. نايف المطيري والعاملين في اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية لها ، كما نثني على الروح التنافسية تحت مبدأ التنافس يوم والزمالة دوم مما عكس رونقا وكاريزما خاصة للعمل النقابي الذي يحتذى به ولا ننسى كافة الصحف الورقية والإلكترونية والقنوات التلفازية التي كان له دور إيجابي من واقع مسؤوليتها المشتركة مع مؤسستنا التعليمية فلهم كل التقدير والاحترام .