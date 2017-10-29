آلاء خليفه

اعلن رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، د. إبراهيم الحمود، أن الجمعية قامت بتوزيع كتاب لجميع أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة من أجل امتزاج رأيهم والاستماع لمشورتهم بخصوص الكادر المقترح من قبلها لاسيما وأن الكادر سينطبق عليهم لسنوات طويلة إذا أخذنا بعين الاعتبار بأن آخر كادر تم إقراره يرجع إلى عام 2006 .

ونوه الحمود إلى أن الكادر المقترح نظر إلى معدل الرواتب في جميع قطاعات الدولة وكوادرها من ناحية، كما أخذ بالحسبان معدل الرواتب والأجور والمزايا في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية ثانية .

وأضاف أن "الكادر المقترح تم بناؤه على حقائق علمية وأرقام دقيقة ومعطيات صادقة تعكس شفافية تدني رواتب ومزايا الهيئة التدريسية بجامعة الكويت إلى الحد الذي لا يليق بسمعة وتاريخ جامعة الكويت".

وشدد على أن مشروع الكادر المقترح بعد توزيعه على أعضاء الهيئة التدريسية يتعين أن ترد عليه ملاحظاتهم وما يرونه من مثالب وسلبيات ويقومون بإيراد تلك الملاحظات مكتوبة خلال أسبوعين من تاريخ الكتاب المرسل إليهم .

وحتى يكون العمل جماعياً والجامعة تزخر بالعلماء والفقهاء والمفكرين، لفت إلى أن جمعية أعضاء هيئة التدريس ومن خلال لجنة الكادر سوف تقوم بعمل حلقات نقاشية متخصصة لمناقشة المقترحات والملاحظات من أجل أن يقدم الكادر بشكل يليق بأساتذة الجامعة .

وقد أكد المنسق العام والناطق الرسمي، د.أنور الشريعان، أن الجمعية العمومية لجمعية أعضاء هيئة التدريس قد أقرت بالإجماع مقترحا بتبني كادر جديد يهدف أساسا إلى إعادة رواتب أعضاء هيئة التدريس إلى وضعها السابق في 2006 حيث خسر أعضاء هيئة التدريس ما يربوا إلى 50 ٪ من رواتبهم وفقا للإحصاءات الرسمية الحكومية والعالمية، كما أقرت الهيئة الإدارية لجنة للكادر برئاسة دكتور شملان القناعي نائب رئيس الجمعية.

واكد الشريعان أن الجمعية أبلغت مدير الجامعة برأيها بتشكيل لجنة خاصة مشتركة للكادر تضم في عضويتها مدير الجامعة والأمين العام وأحد العمداء وثلاثة من جمعية أعضاء هيئة التدريس.