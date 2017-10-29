أعلنت وزارة الدفاع اليوم الأحد، تنفيذ الجيش الكويتي تدريبات بالذخيرة الحية بتاريخ 31 أكتوبر وتستمر حتى 9 نوفمبر 2017.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع في بيان صحافي، إن التدريبات ستقام بمنطقة التمرين المشار إليه في النقطة (أ) بمسافة 3 كيلومترات شمال (جزيرة فيلكا).

وأضافت المديرية أن هذا التمرين يمتد إلى (جزيرة بوبيان) بمسافة 24 كيلومتراً إلى النقطة (ب) وباتجاه الغرب مرورا بخور الصبية وبمسافة 27 كيلومترا إلى النقطة (ج) وباتجاه الجنوب مرورا بجال الزور وبمسافة 24 كيلومترا إلى النقطة (د) وباتجاه الشرق مرورا برأس الصبية وبمسافة 27 كيلومترا إلى النقطة (أ).

ودعت المديرية جميع مرتادي البر والبحر إلى عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة حرصا منها على سلامة الجميع.