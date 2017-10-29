يشارك منتخب الكويت لهوكي الجليد للسيدات في بطولة بانكوك الدولية للعبة التي ستنطلق غدا الاثنين بتايلند في مشاركة خارجية هي الأولى من نوعها لهذا الفريق في تاريخ اللعبة.

وقال نائب رئيس النادي خالد المطيري، اليوم الأحد، إن المنتخب الذي غادر البلاد صباح اليوم، سيبدأ مشواره في البطولة الثلاثاء المقبل بلقاء فريق (بلاك ستارز) من الولايات المتحدة الأميركية قبل ان يلاقي فريق (ايلاند) من تايلند الأربعاء على ان تبدأ بعد ذلك الادوار النهائية.

وأضاف المطيري أن المنتخب استعد جيدا لخوض غمار هذه التجربة الرياضية الفريدة بعد ان اقام معسكرا تدريبيا خارجيا في تشيكيا في أغسطس الماضي قبل ان يواصل الاستعدادات والتدريبات المكثفة على الجليد داخل البلاد، مؤكدا ان اللاعبات سواء المخضرمات منهن أو الواعدات يملأهن الحماس لتقديم أفضل مستوى في هذه البطولة.

وذكر ان النادي وفر كل احتياجات الفريق الفنية والإدارية وأهمها حجز صالة التزلج لأداء التمارين وتوفير معسكرات داخلية وخارجية لضمان تمثيل مشرف للرياضة النسائية الكويتية مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة لكل أنشطة النادي.

وأشاد بالتزام اللاعبات في التدريبات وحرصهن على تنفيذ تعليمات الجهازين الفني والإداري للفريق بهدف إثبات قدراتهن ومهاراتهن في منافسات هذه اللعبة الجماعية الأسرع على الجليد، معربا عن أمله أن يقدم المنتخب مستويات فنية مشرفة في هذا الملتقى الرياضي النسائي.