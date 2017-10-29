عبدالكريم أحمد

أرجأت محكمة الجنايات نظر تظلم إدارة الفتوى والتشريع من قرار النيابة العامة الذي حفظ بلاغها ضد قياديين وموظفين في مؤسسة البترول الكويتية على خلفية قضية «داو كيميكال» ، إلى الثاني عشر من شهر نوفمبر المقبل للمرافعة.

وكان دفاع الحكومة قد قدموا لمحكمة الجنايات سندات وعقود وأوراق ضخمة رأوا معها أن المتهمين ارتكبوا أخطاء في عقد صفقة مع شركة الصناعات البتروكيميائية «داو كيميكال» سببت هدرا للمال العام وخسارة الدولة مبلغ 2.2 مليار دولار أميركي، مطالبين بمحاسبتهم وفقا لقوانين الجزاء.

ويأتي هذا التظلم بعدما قررت النيابة العامة حفظ البلاغ بعدما حققت مع المتهمين وشهود وأعضاء لجنة مشكلة من مجلس الوزراء، حيث رأت بعد البحث أنه لم يثبت من التحقيقات أو الشهود تربح المشكو بحقهم أو تسببهم بإضرار أو إهمال، فضلا عن أن مجلس الوزراء هو من وافق على إبرام الاتفاقية وأوعز بوقت لاحق لمجلس البترول لإلغائها.

يذكر أن الكويت وقعت خلال العام 2008 صفقة مع الشركة بشأن مشروع مشترك قيمته 17.4 مليار دولار بيد أنها انسحبت من الاتفاقية في العام نفسه بسبب خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، الأمر الذي قادها في 2013 إلى دفع مبلغ 2.2 مليار دولار كغرامة وتعويض للشركة بناء على قرار تحكيم دولي.