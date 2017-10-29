عبدالعزيز الفضلي

بدأت وزارة التربية، باستقبال طلبات تعيين المعلمين الجدد من غير الكويتيين،حيث شهدت إقبالا جيداً من قبلهم. وتأمل الوزارة من خلال ذلك إلى سد النقص في بعض التخصصات في الهيئات التعليمية بمدارس صباح الأحمد السكنية .

وحددت الوزارة التخصصات المطلوبة وهي اللغة العربية والانجليزية والرياضيات والعلوم بفروعها والتربية الفنية والموسيقية والديكور .

ويستمر التسجيل وتقديم الطلبات حتى 30 من شهر نوفمبر المقبل في المبنى رقم 2 .

وبتعليمات من وكيل الوزارة د هيثم الأثري تم فتح مسرح الوزارة في المبنى رقم 2 لاستقبال المراجعين بدلا من صالة المراجعين وذلك تحسبا للزحمة إضافة إلى توفير افضل الأجواء للمراجعين لكي يقدموا أوراقهم بكل أريحية والذين أشادوا بالتعامل الراقي في استقبال وقبول طلباتهم وفق القرار الذي أصده الوكيل الأثري .