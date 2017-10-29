عبدالعزيز الفضلي

شهدت وزارة التربية صباح اليوم، الاعتصام الرابع والذي نفذه ما يقارب 60 من رؤساء أقسام المواد الدراسية الناجحين في الوظائف الإشرافية، مطالبين بحل قضية التأخر في التعيين للوظائف الإشرافية، حيث انهم عانوا خلال مدة الانتظار الطويلة والتي تصل لسنوات حتى يتم تسكينهم، مما سبب لهم الإحباط واليأس.

والتقى عدد منهم الوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري حيث وعدتهم في النظر بالموضوع .

وقال احد المعتصمين فؤاد المطيري، إن "الوكيلة الكندري اجتمعت معنا واستمعت لمطالبنا غير أنها أكدت أن هذه السنة لا توجد أي قرارات تخص الوظائف الإشرافية لتعيين رئيس قسم ثاني".

وأضاف المطيري أنه سيتم تعيين رئيسي قسم في المدارس التي تحوي على 27 فصلا بواقع 700 طالب وما فوق وسيكون لجميع أقسام المواد الدراسية وجميع المراحل التعليمية.

وأكد المطيري أن الكندري وعدت بالنظر في شرط ثالث وهو كثافة المعلمات بالمدارس، مضيفاً أن أي مدرسة تشمل رئيسي قسم سيتم التحقق هل الثاني من القدامى ام لا وسيتم اتخاذ اللازم ونقل رئيس القسم الثاني الجديد للشواغر.منوها إلى أن الكندري أكدت على وجود 4 مدارس جديدة 2 للبنات بمنطقة جابر الأحمد و 2 بمدينة صباح الأحمد بواقع مدرسه ابتدائية ومتوسطة لكل منطقة من المناطق السابقة وسيتم تزويدها بهيئة تعليمية كاملة.