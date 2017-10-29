أهابت سفارة الكويت في اليابان اليوم الاحد المواطنين الكويتيين من المقيمين والزائرين والطلبة بتوخي الحيطة والحذر من الاعصار الذي اجتاح الجزر الواقعة في اقصى جنوب اليابان.

وقالت السفارة في بيان إن الاعصار متجه نحو العاصمة طوكيو حيث يتوقع ان يعبرها في وقت لاحق من مساء اليوم الاحد بالتوقيت المحلي.

ودعت المواطنين الى اهمية التقيد بتعليمات الامن والسلامة الصادرة عن السلطات اليابانية المحلية.

كما دعا البيان المواطنين الكويتيين الى التقيد بتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات اليابانية المحلية والاتصال على السفارة في حال حدوث طاريء أو لطلب المساعدة على الأرقام: (0334550361 - 0334550362 - 0334550363).