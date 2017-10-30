عاطف رمضان

أعلن مدير المشروع الوطني للمتقاعدين «خبرات» د.عدنان الحداد عن توصيات المؤتمر الأول لتبادل الخبرات بين المتقاعدين والشباب الذي اختتم أعماله مساء أمس.

وأضاف الحداد ان توصيات المؤتمر تطالب باستثمار خبرات ذوي الخبرة «المتقاعدين» من خلال منظومة متكاملة من أدوات التواصل بين الجيلين وانه تم تبديل مصطلح المتقاعدين بذوي الخبرة. وأوضح في كلمته الختامية بحضور رئيس المؤتمر ومؤسس المشروع الوطني لذوي الخبرة «المتقاعدين» د.صلاح العبدالجادر وعدد من المشاركين وممثلي الجهات الحكومية والأهلية، أن الخبرات الكويتية المتمثلة بذوي الخبرة من المتقاعدين هي الأولى بالتوظيف والتعيين كمستشارين ذوي خبرة وتعديل التشريعات والقوانين التي تعوق الاستفادة من تلك الخبرات.

وقال ان التوصيات تطالب مؤسسات المجتمع المدني بأن ترتقي بخدماتها بما يسمح بالاستفادة من الخبرات المتراكمة لذوي الخبرة وتوظيفها من خلال دعم الأفكار والمشاريع التي تساهم في تقدم المجتمع، والتنسيق مع وزارة الشباب من خلال لجان مشتركة لهذا الغرض وتبني الدولة لكل الجهود الهادفة الى استثمار خبرات ذوي الخبرة من المتقاعدين ودمجهم مع الشباب لتحقيق خطط التنمية في الدولة.

وقام الحداد خلال حفل الختامي للمؤتمر بتكريم عدد من الإعلاميين وممثلي الصحافة المحلية.