صدر مرسوم نشر في الجريدة الرسمية بإشهار «جمعية الحرف التقليدية الكويتية» لمدة غير محددة ويتم تسجيلها بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كجمعية نفع عام تحت اسم «جمعية الحرف التقليدية الكويتية» طبقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة، وتهدف الجمعية الى المحافظة على الحرف التقليدية من الاندثار وراء المدنية والاهتمام بالحرفيين التقليديين الكويتيين وتهيئة الأجيال لمزاولة حرفة الآباء والأجداد وربط الجمعية الحرفية لجميع الحرف التعليمية التراثية بدول مجلس التعاون.