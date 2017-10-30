صدر مرسوم بمنح الموظفين التالية أسماؤهم ـ بصفتهم الوظيفية ـ صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والمخالفات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 والقرارات المنفذة له وهم: عبدالله خالد شافي السعيدي، أحمد سعد راشد المطيري، وائل ابراهيم حمزة الشكري، محمد عبيد فهيد العجمي، باسل رشيد سهو العازمي، عبدالوهاب عبدالعزيز راشد، ضاري عادل احمد صالح وعبدالرزاق خلف عبدالله غازي.

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.