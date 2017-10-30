ناقش مؤخرا وفد منظمة العمل الدولية القضايا العمالية مع الاتحاد العام لعمال الكويت.

وتطرق الوفد الى قضايا العمالة الوافدة بصورة عامة والعمالة المنزلية على وجه الخصوص في الكويت، لجهة البحث في كيفية تأمين ظروف العمل والعيش اللائقة التي يسعى المشروع للتوصل إليها بالنسبة للعمال المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أطلعت قيادة الاتحاد العام الوفد الزائر على المواقف المبدئية للاتحاد العام تجاه الدفاع عن قضايا ومصالح العمالة الوافدة العاملة في الكويت، والأنشطة التي يقوم بها مكتب العمالة الوافدة التابع للاتحاد العام في هذا المجال.

وتطرق البحث الى قضايا التنظيم النقابي للعمالة الوافدة والصعوبات التي تواجهها كل من التنظيمات النقابية والعمالة الوافدة في هذا المجال على حد سواء.

واطلع الاتحاد العام لعمال الكويت وفد المنظمة على أنشطة التعاون المثمر التي يقوم بها في هذا المجال مع المنظمات النقابية في الدول المصدرة للعمالة، ومع الملحقين العماليين في سفارات هذه الدول بالكويت، وعلى بروتوكولات التعاون التي وقعها الاتحاد مع كل من النقابات العمالية في سريلانكا والنيبال والهند، وكذلك تعاونه مع المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال، وقدم الاتحاد للوفد الزائر نماذج من كتيب «اعرف حقوقك» الذي أصدره بالتعاون مع مركز التضامن الأميركي بـ 4 لغات مختلفة تتحدثها جاليات العمالة الوافدة العاملة في الكويت.