ليلى الشافعى

وقعت جمعية المنابر القرآنية «الكويتية» اتفاقية تعاون مع جمعية الفرقان لتحفيظ وتعليم القرآن «الألمانية» في العاصمة برلين، وذلك خلال الحفل الختامي للمسابقة الكبرى الثانية للقرآن الكريم بألمانيا، ومثل جمعية المنابر القرآنية د.عصام الفليج «أمين سر الجمعية» فيما مثل جمعية الفرقان م.غمدان الزعيتري «مدير الجمعية» وذلك بحضور الشيخ د.خالد المذكور «عضو مجلس إدارة جمعية المنابر القرآنية»، ورؤساء عشرات المراكز الإسلامية في أوروبا.

وأشاد المذكور في كلمته بهذه المسابقة الكبرى على مستوى أوروبا، وأبدى سروره بهذا الكم من الحفاظ في بلاد غير مسلمة، وطالب الأهالي بالمزيد من الحرص والاهتمام بأبنائهم في هذا المجال، وثمن دور جمعية الفرقان في هذه المسابقة الكبرى، وشكر مسجد «دار السلام» لاستيعاب اللجان والضيوف وهذا الحفل.

وألقى المشرف العام للمسابقة الشيخ طلال هادي كلمة شكر فيها القائمين على المسابقة، مثمنا جهودهم الكبيرة، لاسيما في اليومين الأخيرين، وشكر الضيوف على تكبدهم عناء السفر للمشاركة في هذه الفعالية الكبرى، وشكر جميع الرعاة والداعمين ماليا ومعنويا.

وتعد هذه المسابقة الأكبر في أوروبا من حيث عدد المشاركين، حيث بلغ عدد المشاركين فيها 730 مشاركا، من 14 دولة أوروبية، ولولا انتهاء موعد التسجيل في المسابقة في شهر أغسطس الماضي، لتجاوز العدد الألف مشارك.