من منطلق نشر العلم والتعلم بين موظفي ديوان المحاسبة والرقي بالعمل المؤسسي والرقابي، أقام الديوان الندوة الأولى الخاصة بالفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة البحوث السابعة عشرة لعام 2016 وذلك يوم الأربعاء الماضي في مقر الديوان بحضور كل من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي ووكيل الديوان اسماعيل الغانم والوكلاء المساعدين ومجموعة من موظفي وإشرافيي الديوان.

وحاضر في الندوة كبير مدققين بإدارة الرقابة على الشؤون الاجتماعية والخدمية إيمان زنكوي، وذلك لمناقشة بحثها الحائز المركز الأول عن «الرقابة على جودة التدقيق ودورها في رفع كفاءة أداء الأجهزة الرقابية»، وقالت زنكوي خلال الندوة ان البحث يحتوي على ثماني فصول تتطرق إلى منهجية البحث وفرضياته وأهدافه، بالإضافة إلى استعراض الدراسات السابقة، ومفهوم الجودة وأنواعها ومبادئها، ونظام وأساليب جودة التدقيق.

وأضافت أن البحث يتناول المعايير الدولية في جودة التدقيق، وتجارب الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الرقابة على جودة التدقيق، إلى جانب تفعيل دور الديوان في إدارة وتطوير نظام جودة التدقيق، والدراسة الميدانية وأهم النتائج والتوصيات.