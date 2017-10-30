الأحمد: الافتتاح الرسمي أمام جميع الجماهير في فبراير المقبل

التجول داخل المحمية سيكون بقيادة مشرفين مختصين في موازاة جهود الدولة للتوسع في خلق أنشطة تنموية لتنويع مصادر الدخل وإيجاد مناطق ترفيهية تجذب المواطن والوافد، سعت الهيئة العامة للبيئة الكويتية إلى زرع بذرة بيئية تفتح آفاقا سياحية جديدة تتماشى مع خطة التنمية.

ويأتي الحديث هنا عن افتتاح فريد من نوعه ويعد الأول على مستوى الدولة لمحمية «الجهراء» التي خضعت لتأهيل بيئي لسنوات طويلة بجهود حثيثة بذلتها هيئة البيئة لتتميز بطبيعة خلابة وتصبح من اكثر المناطق في البلاد التي تشهد دورة كاملة للحياة الفطرية.

وتقع محمية «الجهراء» في الجهة الغربية لجون الكويت بمساحة تبلغ 19 كيلومتر مربع وتضم بركا للمياه العذبة تحوي أسماكا وعوالق نباتية وحيوانية وطحالب ورخويات وبرمائيات وغيرها من الكائنات الحية كالطيور والنباتات والحيوانات الدقيقة لتخلق نظاما ايكولوجيا في المحمية.

وفي هذا السياق، أعلن المدير العام ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد في لقاء مع «كونا» أمس الأحد أن الهيئة ستفتتح غدا الاثنين محمية «الجهراء»، وهي أول محمية طبيعية في البلاد والاولى من نوعها افتتاحا تجريبيا لقياس مدى الإقبال عليها.

وأضاف ان افتتاح المحمية مبدئيا سيكون فقط للطلاب والمراكز العلمية والتعليمية والزوار رفيعي المستوى والمعنيين بشؤون البيئة، لافتا إلى ان الافتتاح الرسمي سيكون في شهر فبراير العام المقبل لعموم الزوار.

وأوضح ان المحمية ستفتح أبوابها خلال فترة النهار فقط طوال العام، مبينا ان للمحمية قدرة استيعابية معينة، حيث سيتم تحديد عدد زوارها في اليوم الواحد وتجهيزها بشكل لائق لاستقبالهم.

وأفاد بأن رسوم دخول المحمية تختلف بين المواطنين والوافدين، حيث تبلغ قيمة تذكرة المواطن الكويتي ومواطني دول مجلس التعاون دينارين لمن هم أكبر من 10 سنوات ودينار واحد لمن هم أصغر من 10 سنوات، فيما يبلغ رسم الدخول للوافدين 3 دنانير لمن هم أكبر من 10 سنوات، ومن دينار ونصف لمن هم أصغر من 10 سنوات. وذكر ان الدخول سيكون مجانا لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وطلاب المدارس والجامعات الحكومية (الرحلات الجماعية)، بينما طلاب المدارس والجامعات الخاصة (الرحلات الجماعية) سعر التذكرة سيكون دينارا ونصف الدينار، كما ان سعر التذكرة لجمعيات النفع العام تبلغ دينارا واحدا.

وأشار الى ان الرسوم ستتم دراستها مرة أخرى بعد سنة من افتتاح المحمية مع مجلس ادارة الهيئة، مبينا ان التجول داخل المحمية سيكون فقط بقيادة مشرفين مختصين، حيث سيتم تنظيم جولات مدروسة ونقط محددة لحمايتها والمحافظة على مكوناتها.

ومن جانبه، قال رئيس قسم رصد الأحياء البحرية في الهيئة د. فهد العجمي في تصريح مماثل لـ «كونا» ان هدف الهيئة من افتتاح المحمية هو اطلاع المجتمع على الحياة الفطرية في الكويت في حال المحافظة على البيئة وحماية مكوناتها.

وأضاف ان المحمية تحظى بنظام بيئي شامل يزخر بالعديد من الكائنات الفطرية الحية كأسماك البلطي والحشرات وأكثر من 370 نوعا من الطيور من المستوطنة والمهاجرة والنادرة، فضلا عن أشجار الخوص، لافتا الى انه سيتم تزويد المحمية بالحيوانات لإيجاد سبل تعليمية وترفيهية أكثر للزوار.

وأوضح أنه سيتم إنشاء مباني جديدة داخل المحمية تكون مجهزة بأحدث التقنيات والوسائل التعليمية العلمية والتوعوية، حيث سيتم تخصيص احد المباني ليكون متحفا بيئيا، وآخر سيكون خاصا لرصد ومراقبة الطيور.