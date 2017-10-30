بشرى شعبان

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون ان الوزارة أنجزت ما يقارب الـ 52% من مشروع ميكنة خدمات الوزارة المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة.

وبينت ان النسبة المنجزة من المرحلة التنفيذية في حين تم إنجاز ما يقارب الـ 62% من المراحل التحضيرية للمشروع.

وأكدت المصادر ان الوزارة تعمل على اعداد تقارير دورية فيما يخص متابعة وانجاز المشاريع التنموية المدرجة في خطة التنمية بالاضافة الى مؤشرات المتابعة وترفعها بشكل دوري الى الأمانة العامة للتخطيط.

وأكدت المصادر ان وزارة الشؤون من الوزارات المتميزة في إنجاز جميع المشاريع المدرجة سواء بخطة عمل الحكومة او خطة التنمية.